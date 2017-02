Stuttgart Bewerbung für EM2024: Stuttgart will Austragungsort werden

Blick in das Stuttgarter Stadion. Foto: Deniz Calagan/Archiv Foto: dpa

Stuttgart. Stuttgart will Austragungsort für den Fall einer Vergabe der Fußball-Europameisterschaft 2024 nach Deutschland werden. Die entsprechenden Unterlagen seien beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingereicht worden, sagten Sprecher der Stadt und der Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG am Dienstag auf Anfrage. Schon bei der Weltmeisterschaft 2006, bei der WM 1974 und der EM 1988 war das Stuttgarter Stadion Spielstätte.