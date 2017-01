Stuttgart Bislang längster Feinstaubalarm

Stuttgart.

Der aktuelle Feinstaubalarm in Stuttgart ist die am längsten dauernde Alarmphase seit Beginn der Feinstaub-Warnungen im vergangenen Jahr. Wie ein Sprecher der Landeshauptstadt am Freitag mitteilte, gab es zuletzt im November und Dezember des vergangenen Jahres zwei Alarmphasen, die für jeweils elf Tage galten. Der aktuelle Feinstaubalarm läuft seit dem 16. Januar und ging damit am Freitag in den zwölften Tag.