Stuttgart BMW kracht vor Szenelokal in einen Porsche

Stuttgart.

Kein Terroranschlag, aber gemeingefährliche PS-Protzerei auf der Stuttgarter Partymeile: In der Friedrichstraße ist in der Nacht auf Samstag ein junger BMW-Fahrer mit seinem Gefährt in einen parkenden Porsche gekracht. An der Kreuzung vom Arnulf-Klett-Platz wendete der Fahrer des BMW und nutzte das kurze Stück ohne Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h, um seinen Wagen auf Touren zu bringen. Offenbare Selbstüberschätzung führte dazu, dass der junge Fahrzeuglenker durch zu schnelles Beschleunigen nach dem Kopfwenden die Kontrolle über sein Angeberauto verlor. Im parkenden Porsche vor dem Szenelokal Hugos befand sich noch der Fahrer, der beim Aufprall des BMW leicht verletzt wurde. Durch weiteres Herumschleudern des BMW wurden noch ein Smart und ein Fiat in Mitleidenschaft gezogen. Im BMW waren außer dem Fahrer noch zwei weitere Mitfahrer im Wagen, die alle unverletzt blieben. Der Sachschaden ist jedoch enorm, da der Porsche 911 einen momentanen Zeitwert von circa 70.000 Euro hat, der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen um die ca. 80.000 Euro belaufen.

