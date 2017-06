Stuttgart Bosch stellt Pläne zum Bau einer Chip-Fabrik vor

Stuttgart.

Der Technologiekonzern Bosch will mit einer Großinvestition seine Produktion von Chips für die Industrie hochfahren. Dem Vernehmen nach will der Konzern rund eine Milliarde Euro in eine neue Fabrik in Dresden investieren, die bis Ende 2019 gebaut werden soll. Entsprechende Pläne will der zuständige Geschäftsführer Dirk Hoheisel heute im Bundeswirtschaftsministerium vorstellen. Mit dabei sind Staatssekretär Matthias Machnig (SPD) und Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU). Sie dürften sich zu der staatlichen Förderung äußern, die das Vorhaben erhält.