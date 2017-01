Stuttgart CDU diskutiert Kompetenzzentrum für Videoüberwachung

Stuttgart.

CDU-Landesgeneralsekretär Manuel Hagel fordert ein Kompetenz- und Entwicklungszentrum von Bund und Ländern für die intelligente Videoüberwachung mit Sitz in Stuttgart. Hagel will den Vorschlag am Freitag bei der Klausur der baden-württembergischen CDU im Kloster Schöntal (Hohenlohekreis) einbringen. Er solle dann in die geplante Schöntaler Erklärung der CDU einfließen, wie Hagel am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart sagte. Bei der intelligenten Videoüberwachung geht es um Systeme, die selbstständig Alarm schlagen, wenn zum Beispiel ein Mensch länger am Boden liegt oder ein Gepäckstück nicht bewegt wird. Damit müssten Polizeibeamte nicht ständig das Geschehen am Bildschirm verfolgen.