Stuttgart Doppelt so viele Menschen an FSME erkrankt wie im Vorjahr

Stuttgart.

Vorsicht Zecken: Die Zahl der Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) hat sich in Baden-Württemberg mehr als verdoppelt. Dem Landesgesundheitsamt in Stuttgart wurden seit Jahresbeginn bereits 32 Erkrankungen gemeldet - im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum 14. Das Sozialministerium rät zur Impfung. "Die gut verträgliche Schutzimpfung ist die wirksamste Vorbeugung gegen eine Ansteckung", sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Freitag. Der ganze Südwesten zähle zum FSME-Risikogebiet. Erkrankt waren Menschen im Alter von 11 bis 78 Jahren.