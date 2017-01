Stuttgart Durch Notbremsung gerettet

Stuttgart.

Eine Schnellbremsung der S-Bahn S4 rettete Samstagnacht (7.1.) gegen 00.45 Uhr einem stark alkoholisierten 51-Jähriger am Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen das Leben. Der Mann ist offenbar aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung in das Gleis gestürzt. Eine Zeugin, die den Sturz beobachten konnte, sprang in den Gleisbereich und versuchte den 51-Jährigen zu bergen.