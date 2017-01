Stuttgart Erster Feinstaubalarm des Jahres

Stuttgart.

Seit Montag gilt in Stuttgart der erste Feinstaubalarm in diesem Jahr. Der Feinstaubwert hatte am Sonntag in Stuttgart die Höchstgrenze gerissen. Die Messstation am Neckartor zeigte 78 Mikrogramm - der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Das geht aus Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) vom Montag hervor.