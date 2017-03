Stuttgart Mann onaniert vor Kindern

Stuttgart.

Ein Unbekannter hat am Mittwoch (15.03.) in einer Stadtbahn offenbar vor Kindern an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Ein Passant beobachtete gegen 08.50 Uhr wie der Mann in der Linie U14 in Fahrtrichtung Remseck an seinem Geschlechtsteil in der Hose manipulierte, während mehrere Kinder vor ihm standen, die er offensichtlich dabei anstarrte.