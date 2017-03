Stuttgart Fahrgast beweist Zivilcourage und wird selbst zum Opfer

Stuttgart.

24-Jähriger fordert Unbekannte auf eine ältere Dame in Ruhe zu lassen und wird daraufhin zusammengeschlagen. Der junge Mann fuhr am Dienstag (21.03.) gegen 15.50 Uhr in der Stadtbahnlinie U2 in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Haltestelle Mineralbäder bemerkte er, wie drei Männer eine ältere Dame, die gerade telefonierte, beleidigten. Der couragierte Fahrgast forderte das Trio auf, die Frau in Ruhe zu lassen. Daraufhin schlugen ihn offenbar zwei der Unbekannten nieder, knieten sich auf ihn und schlugen weiter auf ihn ein. Erst als der dritte Unbekannte sich ebenfalls einmischte, gelang es dem 24-Jährigen, die Täter in die Flucht zu schlagen.