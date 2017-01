Stuttgart Feinstaubalarm bleibt bis zum Wochenende

Stuttgart.

Der Feinstaubalarm in Stuttgart wird voraussichtlich noch bis zum Wochenende anhalten. Erst zu Beginn der nächsten Woche sei ein Wetterwechsel in Sicht, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart am Mittwoch. Am Sonntag oder Montag ziehe ein Tiefdruckgebiet auf, das möglicherweise Niederschläge bringe.