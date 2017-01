Stuttgart Feinstaubalarm in Stuttgart endet in der Nacht zum Dienstag

Ein Schild weist in Stuttgart auf den Feinstaubalarm hin. Foto: Franziska Kraufmann/Archiv Foto: dpa

Stuttgart.

Der bisher längste Feinstaubalarm in Stuttgart endet in der Nacht zum Dienstag. Das hat die Stadt am Sonntag mitgeteilt. Grund ist die zu erwartende Veränderung der Wetterlage - der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Regen, der den Feinstaub im Stuttgarter Talkessel aus der Luft wäscht. Mit einer Dauer von dann 15 Tagen wird es die längste Alarmphase seit Einführung des Feinstaubalarms Anfang 2016 gewesen sein.