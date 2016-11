Stuttgart Feinstaubalarm in Stuttgart könnte länger dauern

Stuttgart.

Der neue Feinstaubalarm, der zu Wochenbeginn in Stuttgart startet, könnte nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) länger dauern. "Ein Feinstaubalarm bis Ende der Woche ist wahrscheinlich", sagte ein DWD-Meteorologe am Sonntag in Stuttgart. Fehlender Regen, schwacher Nordostwind und ein eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre seien Anzeichen dafür, sagte der Experte. Zwar sei zur Wochenmitte mit Regen in Baden zu rechnen. Ob diese Regengebiete aber auch bis in den Großraum der Landeshauptstadt ziehen und dann für eine Unterbrechung des Feinstaubalarms sorgen könnten, war zunächst nicht klar.