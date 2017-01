Stuttgart Feinstaubalarm in Stuttgart noch bis Dienstag

Stuttgart.

Der aktuelle Feinstaubalarm in Stuttgart wird nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wohl in der Nacht zum Dienstag enden. "Wir erwarten ab Montagnachmittag Regen in Stuttgart, der den Feinstaub aus der Luft waschen wird", sagte eine DWD-Meteorologin in Stuttgart am Samstag. Der Feinstaubalarm würde dann 15 Tage gedauert haben. Die Alarmphase ist schon jetzt die bisher längste seit Beginn der Feinstaub-Warnungen in der Landeshauptstadt im vergangenen Jahr.