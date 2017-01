Stuttgart Feinstaubwerte bleiben zum Start des Alarms unterGrenzwert

Stuttgart. Der aktuelle Feinstaubalarm in Stuttgart ist mit vergleichsweise niedrigen Werten angelaufen. Am Montag, dem ersten Tag des Alarms, lag die Konzentration am Neckartor bei 47 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, wie aus jüngsten Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) vom Dienstag hervorgeht. Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. Der Alarm wird ausgelöst, wenn die Wetterlage im Talkessel keinen Luftaustausch zulässt. Autofahrer sollen ihr Auto dann freiwillig stehen lassen. Zudem sollen sogenannte Komfortkamine nicht angeheizt werden.