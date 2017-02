Stuttgart Feinstaubwerte sinken nach Regenfällen

Stuttgart. Kurz vor Beginn des nächsten Feinstaubalarms sind die Werte in Stuttgart noch einmal nach unten gegangen. Mit 27 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft lag die Konzentration der gesundheitsschädlichen Partikel am Dienstag deutlich unter dem EU-Grenzwert von 50 Mikrogramm, wie aus Daten der Landesanstalt für Messungen, Umwelt und Naturschutz vom Mittwoch hervorgeht. Am Montag hatte der Wert am Neckartor bei 55 Mikrogramm gelegen. Grund für den Rückgang sind dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge Regenfälle.