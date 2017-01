Stuttgart Flaggen für Gerichte: CDU plant 200 000 Euro für Landesetat

Stuttgart.

In den Haushaltsberatungen im Landtag will die CDU einen außergewöhnlichen Wunsch durchsetzen: Vorrangig die Landgerichte und die großen Amtsgerichte in Baden-Württemberg sollen je eine Europa-, eine Deutschland- und eine Landesflagge für ihren Eingangsbereich bekommen. Rund 200 000 Euro sieht die Fraktion dafür im Landesetat vor. Ein CDU-Fraktionssprecher bestätigte am Donnerstag einen Bericht der Zeitung "Mannheimer Morgen". Der CDU-Justizexperte Bernhard Lasotta sagte der Zeitung: "Unser Rechtsstaat braucht auch deutliche Symbole, die dieses Recht nach außen und innen spiegeln."