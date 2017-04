Stuttgart Friedensaktivisten gehen an Ostern auf die Straße

Die Organisatoren erwarten bei den diesjährigen Kundgebungen landesweit mehr Menschen als im Vorjahr. 2016 zählte das Friedensnetz bei der Hauptkundgebung in Stuttgart 1500 Ostermarschierer, heute werden in der Landeshauptstadt 2000 Teilnehmer erwartet. Weitere Demos sind am Samstag in Mannheim und Ellwangen angesetzt und am Montag in Müllheim und Friedrichshafen. Organisiert werden die Aktionen vom Friedensnetz Baden-Württemberg. Einem lockeren Bündnis von rund 50 Friedensinitiativen im Land.