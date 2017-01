Stuttgart Frostige Temperaturen bleiben - hohe Feinstaubwerte

Stuttgart.

Das eisige Winterwetter im Südwesten hält auch in den nächsten Tagen an. "Bis zum Ende der Woche bleibt es frostig", sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag in Stuttgart. In Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) wurden in der Nacht zum Montag sogar minus 19 Grad gemessen. Ab Dienstag ist laut DWD-Prognose stellenweise mit kleinen Schneeschauern und Schneegriesel zu rechnen. Die Straßen können dann glatt werden. Auch für den anhaltenden Feinstaubalarm in der Landeshauptstadt ist aufgrund der Wetterlage zunächst keine Änderung in Sicht.