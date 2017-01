Stuttgart Führungswechsel beim Städtetag

Stuttgart.

Freiburgs Oberbürgermeister Dieter Salomon (Grüne) soll heute in Stuttgart an die Spitze des baden-württembergischen Städtetags gewählt werden. Der Vorstand bestimmt aus seiner Mitte den Präsidenten und Nachfolger von Reutlingens Oberbürgermeisterin Barbara Bosch. Die Wahl von Salomon in dem 15-köpfigen Gremium gilt als sicher. Der Grünen-Politiker ist bereits seit 2011 Stellvertreter Boschs. Die parteilose Rathauschefin von Reutlingen durfte nach sechs Jahren nicht wieder als Präsidentin kandidieren und scheidet auch aus dem Vorstand aus. Sie wird am Montag mit einem Empfang verabschiedet.