Filderstadt Großbrand: Eine Million Euro Schaden

Filderstadt.

Beim Brand einer Gärtnerei und eines angrenzenden Wohnhauses ist in Filderstadt ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa eine Million Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Der Verkaufsraum der Gärtnerei und etliche Gewächshäuser seien am frühen Montagmorgen stark beschädigt worden und das Wohnhaus nicht mehr bewohnbar. Mehrere benachbarte Gebäude wurden evakuiert und die Bewohner an einer Sammelstelle vom Rettungsdienst betreut. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es wurde niemand verletzt. Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Die Löscharbeiten sollen noch bis in den Vormittag andauern.