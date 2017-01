Stuttgart Geflügel-Stallpflicht läuft Ende Januar aus

Junge Puten stehen in einem Stall. Foto: Carmen Jaspersen/dpa Foto: dpa

Stuttgart.

Die bis Ende Januar für Geflügel verhängte Stallpflicht im Südwesten könnte verlängert werden. Eine Entscheidung werde Anfang der Woche bekanntgegeben, sagte eine Sprecherin des Agrarministeriums. Derzeit diskutiere man noch die weitere Vorgehensweise - die Behörde will vor allem eine Risikobewertung des nationalen Referenzlabors am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) abwarten. "Diese Bewertung ist die Grundlage unserer Entscheidung", sagte die Sprecherin. Aktuell gebe es zudem drei neue Verdachtsfälle, zu denen erst am Wochenende eine Rückmeldung erwartet werde.