Stuttgart Geschlagen und ausgeraubt

Ein unbekannter Täter hat am frühen Sonntagmorgen (16.04.) einen 18-Jährigen in der Königstraße beraubt. Der Geschädigte befand sich auf Höhe der Hirschstraße als er gegen 04.30 Uhr unvermittelt in das Gesicht geschlagen und ihm seine Geldbörse aus der Hosentasche gezogen wurde. Der 18-Jährige musste aufgrund seiner Gesichtsverletzungen stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden.

Zeugen gesucht

Der Täter ist 25-28 Jahre alt, hat eine kräftige Figur und ist ca. 172 - 175 cm groß. Er hat ein südländisches Aussehen und nach hinten gegelte dunkle Haare. Zur Bekleidung konnte der Geschädigte keine Angaben machen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Raubdezernat unter der Rufnummer +49711/ 8990 5778 in Verbindung zu setzen.