Stuttgart Traue Wolf Trainerjob bei Bayern zu

Stuttgart.

Daniel Ginczek vom Zweitligisten VfB Stuttgart hält es für möglich, dass Trainer Hannes Wolf in Zukunft den FC Bayern München oder Borussia Dortmund trainiert. "Ich will keine konkreten Namen nennen, aber diese Kategorie traue ich ihm schon zu", sagte Ginczek der "Bild"-Zeitung (Mittwoch). Der 35-jährige Wolf, zuvor Nachwuchscoach in Dortmund, hatte die Schwaben im September übernommen und soll sie zurück in die Fußball-Bundesliga führen.