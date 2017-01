Stuttgart/Göppingen Zoll findet 200 Kilogramm Feuerwerkskörper

Stuttgart/Göppingen.

Einen großen Fund haben Zollbeamten der Stadt Stuttgart gemacht, als sie den Keller eines 41-Jährigen Mannes im Landkreis Göppingen betraten. Wie ein Sprecher am Freitag mitteilte, lagerte der Hobby-Pyrotechniker 1980 Stück unterschiedlichster Feuerwerksgegenstände in den Räumlichkeiten, die am Dienstag vergangener Woche durchsucht worden waren - Gesamtgewicht rund 200 Kilogramm. Manche der Feuerwerksköper, in dem Fall so genannte Feuerwerks-"Kugelbomben", hatten die Größe eines Handballs.