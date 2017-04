Stuttgart Großkreutz hat einen neuen Verein

Stuttgart. Kevin Großkreutz, vor wenigen Wochen beim VfB entlassen, hat offensichtlich einen neunen Verein. Wie die Bild-Zeitung vermeldet, schließt sich Großkreutz in der kommenden Saison dem SV Darmstadt an. Dabei hatte er bei seinem Abgang in Stuttgart noch unter Tränen verkündet, nun erst einmal eine Pause vom Profifußball einlegen zu wollen. Nun aber hat sich offenbar Darmstadt-Trainer Torsten Frings intensiv um ihn bemüht.