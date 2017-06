Stuttgart Grüne: noch viele Fragen vor Korrekturen an Polizeireform

Stuttgart.

Vor einer Entscheidung über Korrekturen an der Polizeireform haben die Grünen noch erheblichen Beratungsbedarf. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagte am Dienstag in Stuttgart, die Kosten für die verschiedenen Modelle mit mehr als zwölf Präsidien müssten erst noch plausibel dargelegt werden. Es fehlten beispielsweise Informationen über Effizienzgewinne.