Stuttgart Grundwasserpegel im Südwesten auf Rekord-Niedrigstand

Karlsruhe/Stuttgart.

Nach monatelanger Trockenheit sind die Grundwasserstände in Baden-Württemberg auf kritisch niedrigem Niveau und fallen weiter. "Seit 1913 war es nicht mehr so schlimm", sagt Wasser-Experte Michel Wingering von der Landesanstalt LUBW. Das könne im Lauf des Jahres zum Problem für Fließgewässer und deren Ökosysteme werden. "Solche Gewässer führen relativ früh dann Niedrigwasser und können in Teilen ganz austrocknen." Die Zeit, in der Grundwasserreserven nach dem Sommer sich normalerweise durch Niederschläge oder Schneeschmelze erholen, sei bereits zur Hälfte verstrichen. "Wir werden es nicht mehr auf normales Niveau schaffen."