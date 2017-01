Stuttgart/Hamburg Hohe Standgebühren: Kein Stuttgarter Weindorf mehr

Stuttgart/Hamburg.

Das traditionelle Gastspiel des Stuttgarter Weindorfs in Hamburg ist Geschichte. Die Veranstaltung findet auch 2017 nicht an der Elbe statt, wie Werner Koch vom Verein Pro Stuttgart am Freitag sagte und Medienberichte bestätigte. "Wir haben abgesagt." Grund seien die hohen Standgebühren und auch die angebotenen Termine gewesen. Das Event hatte auf dem Rathausmarkt der Hansestadt seit 1986 stattgefunden mit zuletzt zehn Wirten und einem Süßwarenstand. Die Fläche sei Jahr für Jahr kleiner geworden. 2016 wurde dann das Gastspiel des Weindorfs in der Hansestadt ausgesetzt.