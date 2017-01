Stuttgart Hatten NSU-Terroristen Helfer im Südwesten?

Stuttgart. Der NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag geht heute der Frage nach, ob die Rechtsterroristen Unterstützer in Baden-Württemberg hatten. Dazu befragt das Gremium Mitarbeiter der Kriminalpolizei und des Verfassungsschutzes von Bund und Land sowie frühere Kontaktpersonen des Trios aus der rechtsextremen Szene.

Die Rechtsterroristen des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) sind nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft für zehn Morde zwischen 2000 und 2007 verantwortlich, darunter an der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn. Das Trio hielt sich mehrmals im Südwesten auf, so dass der Verdacht besteht, dass die Mitglieder hier Unterstützer gehabt haben könnten.

Der erste Ausschuss zum NSU-Komplex im Landtag in Stuttgart war zu dem Ergebnis gekommen, dass Kiesewetter ein Zufallsopfer der Rechtsextremisten war. Daran gibt es aber Zweifel - wie auch an der bisherigen Überzeugung der Ermittler, das Trio habe beim Mord in Heilbronn keine Helfer gehabt.