Stuttgart IG Metall ruft zu Warnstreiks in Textilindustrie auf

Stuttgart.

Die IG Metall ruft am Mittwoch in Firmen der Textil- und Bekleidungsindustrie zu Warnstreiks auf. Mehrere hundert Beschäftigte dürften sich nach Einschätzung der Gewerkschaft daran beteiligen, wie die IG Metall am Dienstag mitteilte. Warnstreiks sind unter anderem beim Automobilzulieferer Adient Interiors in Rastatt und beim Airbag-Hersteller GST in Lörrach geplant. Im Laufe des Mittwochs sind weitere Aktionen in Freudenstadt, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd vorgesehen, unter anderem beim Miederhersteller Susa in Heubach.