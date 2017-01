Stuttgart IG Metall verbucht im Südwesten steigende Mitgliederzahlen

Stuttgart.

Die IG Metall im Südwesten hat ihre Mitgliederzahl 2016 zum fünften Mal in Folge steigern können. Ende 2016 zählte die Gewerkschaft 434 002 Mitglieder im Südwesten, wie Landesbezirksleiter Roman Zitzelsberger am Donnerstag in Stuttgart sagte. Das entspreche einem Plus von 2962. Die Metallgewerkschaft hatte im vergangenen Jahr mehr Betriebe in die Tarifbindung gebracht. Damit erhöhte sich die Zahl der Mitglieder, die in Betrieben arbeiten um fast 1500 auf 311 271, die übrigen sind Rentner und Arbeitslose.