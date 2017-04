Stuttgart July erinnert an Karfreitag an Terror- und Kriegsopfer

Stuttgart.

Der württembergische Landesbischof Frank Otfried July hat an die Opfer von Terror und Krieg erinnert. Bei seiner Predigt in der Stuttgarter Stiftskirche am Karfreitag nahm er Bezug auf die Anschläge von London, Sankt Petersburg und Stockholm. Er verwies auf die Kriegsopfer in Syrien und die "Millionen Opfer, die im Laufe der Jahrhunderte wegen ihrer Glaubens- oder anderer Überzeugungen gefoltert oder ermordet wurden". Gott lasse die Menschen nicht allein, betonte er in einer laut einem verbreiteten Text. Den Tod Jesu am Kreuz bezeichnete July als Liebeserklärung Gottes. Es sei "ein Sterben, das den Kreislauf der Opfer durchbricht".