Stuttgart/Karlsruhe Neues Gesetz zur Prostitution mit Verzögerung

Stuttgart/Karlsruhe.

Das neue Prostituiertenschutzgesetz kann auf Landesebene erst mit Verzögerung umgesetzt werden. Zwar tritt das Bundesgesetz zum 1. Juli in Kraft. Die landesrechtlichen Voraussetzungen im Südwesten fehlen dafür aber noch. Ein Entwurf für das sogenannte Ausführungsgesetz sei bereits abgestimmt, solle zeitnah ins Kabinett und werde danach im Parlament beraten, erklärte am Mittwoch ein Sprecher des Sozialministeriums. Insgesamt werde sich der Prozess bis in die zweite Jahreshälfte hinziehen, solange greifen Übergangsfristen. Auch die "Südwest Presse" und die "Badische Zeitung" hatten berichtet.