Stuttgart Kostenloses WLAN in allen S-Bahnen

Zweimal Gas-Alarm in Stuttgart Alarmfall Kohlenmonoxid: Feuerwehr rettet zwei Kinder

Man sieht es nicht, man riecht es nicht – und doch ist es ein oft tödliches Gas: Kohlenmonoxid. Weil Gasthermen für Heißwasser offenbar nicht korrekt funktionierten, musste die Feuerwehr an einem Tag gleich zweimal zu Alarmfällen in der Stadt ausrücken. Die Gefahr lauerte in den Badezimmern.