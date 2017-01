Stuttgart Protektionismus: Kretschmann wirbt für Selbstbewusstsein

Protektionismus: Kretschmann wirbt für Selbstbewusstsein

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat angesichts des drohenden Protektionismus der USA für ein stärkeres Selbstbewusstsein Europas geworben. "Protektionismus kann vielleicht kurzfristig ein lokales wirtschaftliches Strohfeuer auslösen, langfristig wird er nur Verlierer erzeugen", sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart mit Blick auf die Andeutungen von US-Präsident Donald Trump. "Der Trump ist halt der Trump", sagte er. Entscheidend sei wie die Europäische Union mit ihren 500 Millionen Konsumenten auf mögliche Einschränkungen reagiere. "In diesem Markt machen Unternehmen aus den USA riesige Geschäfte und zahlen nicht einmal Steuern."

Baden-Württemberg hat eine höhere Exportquote als andere Bundesländer, jeder dritte Arbeitsplatz hängt vom Export ab. Die Landesregierung wolle Firmen im Land nun verstärkt helfen, neue Märkte zu erschließen. Kretschmann ist gerade erst von einer Reise nach Indien zurückgekommen. Im vergangenen Jahr trieb allerdings vor allem die Binnennachfrage das Wirtschaftswachstum. Das Wirtschaftsministerium rechnet mit einem realen Plus von 1,8 Prozent. Im laufenden Jahr soll das Wachstum nach der Prognose mit 1,5 bis 1,8 Prozent wieder über dem Bundesdurchschnitt liegen.

Kretschmann fordert rasche Aufklärung von Bundeswehrskandal

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat vom Bund eine schnelle Aufklärung des Bundeswehrskandals von Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) gefordert. Er kenne die Vorwürfe von sexueller Nötigung, Mobbing und Demütigungen in einer Bundeswehrkaserne zwar nur aus der Presse und habe keine näheren Informationen. "Aber, wenn es zutrifft, ist es natürlich erschreckend und menschenunwürdig, was da passiert ist."

Das Bundesministerium müsse dies zügig aufklären. "Es ist klar, dass solche Berichte der Bundeswehr enormen Schaden zufügen." In der Elite-Ausbildungskaserne in Pfullendorf gehen Bundeswehr und Justiz Hinweisen etwa auf Gewaltexzesse nach. Sieben Soldaten wurden vom Dienst suspendiert und sollen fristlos entlassen werden, zudem wurden mehrere Disziplinarverfahren und Versetzungen angeordnet.