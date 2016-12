Stuttgart Kretschmann: Kann noch schlechter Englisch als Oettinger

Stuttgart.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wäre nach eigener Darstellung kein guter Bundeskanzler - auch weil sein Englisch zu schlecht ist. "Ich kann noch schlechter Englisch wie der Oettinger", sagte Kretschmann am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Menschen 2016", ein Jahresrückblick mit Moderator Markus Lanz. EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU), früher selbst Ministerpräsident in Baden-Württemberg, war in Brüssel vor allem am Anfang mit seinem eigenwilligen Englisch aufgefallen.