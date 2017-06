Stuttgart.

Die Entscheidung der grün-schwarzen Regierung über Korrekturen an der Polizeireform könnte sich doch noch hinziehen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte am Dienstag in Stuttgart, er hoffe, dass es bis zur Sommerpause eine Entscheidung gebe. Er sei aber inzwischen skeptisch. "Das ist ein sehr komplexer Vorgang. Die Kosten sind erheblich. Das müssen wir alles sehr sorgfältig prüfen." Eine Expertengruppe hat die Polizeireform bewertet und vorgeschlagen, die Zahl der Polizeipräsidien auf 14 zu erhöhen. In der CDU gibt es Präferenzen für diesen Vorschlag. Die Grünen sind auch wegen der hohen Kosten zurückhaltend. Derzeit gibt es im Land zwölf Präsidien.