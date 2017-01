Stuttgart Kretschmann rechnet nicht mit Änderungen bei Stuttgart 21

Stuttgart.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) rechnet nach dem Rücktritt von Bahn-Chef Rüdiger Grube nicht mit Änderungen beim Milliardenprojekt Stuttgart 21. "Das Projekt ist in der Realisierung", sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Er gehe davon aus, dass die Bahn die Verträge einhalte. Der Rücktritt Grubes habe ihn überrascht. Trotz Meinungsverschiedenheiten sei die Zusammenarbeit mit Grube stets "offen, fair und konstruktiv" gewesen. "Dafür möchte ich ihm danken." Kretschmann hofft, dass die Nachfolge schnell geregelt wird - "denn die Herausforderungen sind groß". Ob die Bahn ihre Klage gegen das Land wegen der Finanzierung der Mehrkosten für Stuttgart 21 zurückziehen könnte, bleibe abzuwarten.