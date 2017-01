Stuttgart Kretschmann sagt religiösem Extremismus den Kampf an

Stuttgart.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat religiösem Extremismus den Kampf angesagt. Staat und Gesellschaft müssten entschieden gegen jene vorgehen, die im Namen der Religion Hass, Gewalt und Terror praktizierten, sagte Kretschmann am Freitag beim Neujahrsempfang der Landesregierung in Stuttgart. Streben nach Wahrheit habe nichts mit Fanatismus zu tun. Er erwarte von allen Glaubensgemeinschaften eine scharfe Absage an Extremismus und Gewalt.