Stuttgart Kretschmann will Zusammenarbeit mit Ditib nicht beenden

Stuttgart.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will die Zusammenarbeit des Landes mit dem umstrittenen Islam-Dachverband Ditib zunächst nicht beenden. Ditib repräsentiere einen bestimmten Teil von Muslimen in Deutschland, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Es komme darauf an, mit diesen Menschen im Gespräch zu bleiben. Zudem verfolge der Landesverband von Ditib zum Teil andere Linien als der Bundesverband. Der Bundesverband war in die Kritik geraten, weil er sich am Wochenende nicht an einem Friedensmarsch von Muslimen gegen islamistischen Terror beteiligte.