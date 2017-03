Stuttgart Kuranyi beendet Fußball-Karriere: Zeit "für andere Dinge"

In der Bundesliga hatte seine Karriere beim VfB Stuttgart begonnen. Später spielte Kuranyi für den FC Schalke 04. In der Nationalmannschaft kam der Stürmer zu 52 Einsätzen mit 19 Toren. Seine DFB-Karriere endete abrupt, nachdem er für das Länderspiel 2008 in Dortmund gegen Russland von Bundestrainer Joachim Löw nicht nominiert worden war und deshalb in der Halbzeitpause verärgert die Tribüne verließ.