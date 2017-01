Stuttgart Landeselternbeirat: "Lüge" in Bildungspolitik

Stuttgart.

Der Landeselternbeirat hat der grün-schwarzen Landesregierung Lüge in der Bildungspolitik vorgeworfen. "Die Politiker sagen uns: Wir haben kein Geld für die Bildung. Das müssen wir jetzt als Lüge bezeichnen. Wir haben im Moment im Haushalt viel Geld", sagte Landeschef Carsten Rees am Donnerstag in Stuttgart. Tatsächlich wolle die Politik kein Geld mehr ausgeben für die Zukunft der Kinder. In Baden-Württemberg sei der Pflichtunterricht nicht mehr sichergestellt. Die Politik kaschiere das, indem sie beispielsweise Statistiken schöne. "Wir haben große Probleme. Wir müssen endlich wieder ehrlich über die Probleme sprechen, und wir müssen endlich Geld in die Hand nehmen, um die abzustellen", sagte Rees.