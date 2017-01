Stuttgart Landesregierung prüft freien Eintritt in Museen des Landes

Stuttgart.

Die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg prüft einem Bericht zufolge den freien Eintritt in die Museen des Landes. Das Thema steht an diesem Dienstag auf der Tagesordnung des Koalitionsausschusses, wie die "Südwest Presse" (Dienstag) berichtete. "Freier Eintritt in Museumssammlungen wäre ein gutes Zeichen in die Gesellschaft hinein und könnte die Öffnung der Häuser für neue Besucher erleichtern", sagte Kunst-Staatssekretärin Petra Olschowski der Zeitung. "Gemeinsam mit den Museen prüfen wir aktuell bereits, wie hoch die Einnahmeverluste wären, um eine Einschätzung für die finanzielle Situation zu bekommen."