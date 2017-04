Stuttgart LBS: Hohe Preise auf Immobilienmarkt bremsen Kreditgeschäft

Stuttgart.

Hohe Preise für Wohnungen in deutschen Städten haben negative Folgen für die Bausparbranche. Viele Menschen fänden derzeit keine bezahlbaren Wohnungen und hätten daher auch keinen Kreditbedarf, sagte der Chef der Landesbausparkasse (LBS) Südwest, Tilmann Hesselbarth, in Stuttgart. Das Institut ist die größte LBS in Deutschland und hinter Schwäbisch Hall und Wüstenrot die drittgrößte Bausparkasse. Für 2017 rechnet Hesselbarth mit stagnierenden Geschäften in der Baufinanzierung, also mit Baukrediten außerhalb von Bausparverträgen. "Das Angebot an Immobilien ist begrenzt, die Preise für Wohnungen galoppieren davon", sagte er.