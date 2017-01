Stuttgart/Leonberg Nach verhauener Mathearbeit: Zwölfjährige wollen ins Hotel ziehen

Stuttgart-Mitte/Leonberg.

Weil eine Mathearbeit schlecht gelaufen war, sind zwei Mädchen von Hause ausgerissen und wollten im Hotel übernachten. Polizeibeamte haben die beiden 12-Jährigen am Mittwoch (25.1.) gegen 19 Uhr in einem Hotel in der Innenstadt aufgegriffen.