Stuttgart/Ludwigsburg Nach Prügelattacke auf Spielplatz: Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart/Ludwigsburg. Ein 31-jähriger Türke ist am Mittwochmorgen in Ludwigsburg von LKA und Spezialeinsatzkräften der Polizei festgenommen worden. Er soll Anfang Februar gemeinsam mit anderen einen 20-Jährigen verprügelt haben. Als Hintergrund der Tat wird der andauernde Streit zwischen zwei rivalisierenden Gruppen im Großraum Stuttgart vermutet: Der Tatverdächtige stammt aus dem Umfeld der kurdisch geprägten Gruppierung "Bahoz"; das 20-jährige Opfer, ein Deutscher mit serbischem Migrationshintergrund, pflegte engen Kontakt zu den nationaltürkisch geprägten "Osmanen Germania BC".

Der Vorfall hatte sich bereits am Dienstag, den 7. Februar auf einem Kinderspielplatz in Ludwigsburg ereignet. Mehrere Täter hatten den 20-Jährigen mit Schlägen am Kopf und im Bauchbereich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen ist es wahrscheinlich, dass der Vorfall durch Anwohner oder Spaziergänger beobachtet wurde. Das LKA bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/54 01 33 33 zu melden.

Der 31-jährige Tatverdächtige wurde dem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rivalisierende Gruppen fallen durch Machtdemonstrationen auf

Die Gruppierungen "Bahoz" und "Osmanen Germania BC" fallen derzeit im Großraum Stuttgart vor allem durch gegenseitige Machtdemonstrationen und Auseinandersetzungen auf. Erst am Dienstag hatten Ermittler des LKA und Spezialeinsatzkräfte im Raum Mannheim mutmaßliche Dogendealer aus dem Rockermilieu der "Osmanen Germania BC" festgenommen.

Zur Aufarbeitung von Straftaten in diesem Zusammenhang wurde beim LKA eine Ermittlungsgruppe unter Beteiligung der Polizeipräsidien Ludwigsburg und Stuttgart sowie der Bundespolizeidirektion Stuttgart eingerichtet.