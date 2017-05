Stuttgart Mai-Demo: Polizei setzt Pfefferspray ein

Stuttgart.

Mehrere Hundert Polizeibeamte waren am Mai-Feiertag wegen Versammlungen in der Stuttgarter Innenstadt eingesetzt. Es wurden Feuerwerkskörper abgebrannt und es kam zu Rangeleien zwischen Demonstrationsteilnehmern und Einsatzkräften, die Pfefferspray einsetzten, wie die Polizei mitteilt. Eine 22 Jahre alte Polizeibeamtin erhielt von einem unbekannten Demonstrationsteilnehmer offenbar mit einem Holzstock einen Schlag in den Unterleib und wurde dadurch verletzt. In der Rotebühlstraße warfen unbekannte Demonstrationsteilnehmer Farbbeutel gegen die Fassade eines Bankgebäudes. Von der umherspritzenden Farbe wurden auch Einsatzkräfte getroffen.