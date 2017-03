Stuttgart Mann auf den Schienen legt S-Bahnverkehr lahm

Stuttgart-Bad Cannstatt.

Am Freitagmorgen gab es wegen eines Unfalls am Bahnhof Bad Cannstatt Verspätungen und Ausfälle auf allen Linien. Ein 51-Jähriger balancierte gegen 9.10 Uhr offenbar auf den Schienen des Gleises 2. Mit einer Schnellbremsung verhinderte der Lokführer der in Richtung Vaihingen ausfahrenden S2 schlimmeres. Zum Zeitpunkt der Bremsung fuhr der Zug bereits mit einer Geschwindigkeit von etwa 60 km/h aus dem Bahnhof.