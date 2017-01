Stuttgart Martin Kunzmann zum neuen DGB-Landeschef gewählt

Der Bezirksvorstand hatte Kunzmann im Dezember einstimmig als Nachfolger von Nikolaus Landgraf bestimmt. Er will sich für das Thema Arbeitszeit und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Aber auch der Kampf gegen Rechtspopulisten bleibt sein Thema. Besonders will sich Kunzmann mit der Veränderung befassen, die die wachsende Digitalisierung in der Arbeitswelt mit sich bringt. Er tritt sein Amt am 1. Februar an.